Названы 2 группы людей, подверженные риску тяжёлого течения метапневмовируса

Тяжёлое течение метапневмовируса, вспышка которого произошла в Китае, может наблюдаться в первую очередь у пожилых людей и детей. О группах риска сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

«Риску тяжёлого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», – объяснил инфекционист.

По словам эксперта Минздрава, при заболевании этим вирусом у человека наблюдаются типичные при ОРВИ симптомы: кашель, заложенность носа, насморк, высокая температура, одышка. У взрослых метапневмовирус в большинстве случаев протекает в лёгкой форме в виде ОРВИ или вообще бессимптомно, говорит Чуланов. Эта зараза широко распространена по всему миру и считается типичным возбудителем ОРВИ.