Эпидемия нового метапневмовируса уже дошла до соседа России

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 заболевших метапневмовирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе коронавирус — 206 (11,1%), парагрипп — 178 (9,5%), бокавирус — 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус — 30 (1,6%)», — говорится в сообщении.

Метапневмовирус передаётся преимущественно воздушно-капельным, реже контактным путём. Он вызывает кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Лечения, направленного на вирус, не существует, поэтому применяется лишь симптоматическая терапия. В Казахстане, как и в других странах, сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала октября в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа.