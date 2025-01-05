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5 января, 12:16

Эпидемия нового метапневмовируса уже дошла до соседа России

В Казахстане выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 заболевших метапневмовирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе коронавирус — 206 (11,1%), парагрипп — 178 (9,5%), бокавирус — 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус — 30 (1,6%)», — говорится в сообщении.

Метапневмовирус передаётся преимущественно воздушно-капельным, реже контактным путём. Он вызывает кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Лечения, направленного на вирус, не существует, поэтому применяется лишь симптоматическая терапия. В Казахстане, как и в других странах, сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала октября в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдаются такие симптомы, как озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Врачей особенно настораживает высокая восприимчивость детей к данному вирусу, что делает их более уязвимой категорией населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Александра Мышляева
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