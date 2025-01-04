Китайские врачи бьют тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса

В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV), вызывающего обеспокоенность у врачей. Как сообщает Daily Star, заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения.

Симптомы пациентов включают озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Наибольшую тревогу вызывает высокая восприимчивость детей к инфекции, что делает их особенно уязвимой группой.

Дополнительно в стране циркулируют другие респираторные вирусы, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим медицинские эксперты призывают власти и жителей соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы снизить риск заражения.