Китайские врачи бьют тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса
Daily Star: В Китае выявлена вспышка метапневмовируса человека
В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV), вызывающего обеспокоенность у врачей. Как сообщает Daily Star, заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения.
Симптомы пациентов включают озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Наибольшую тревогу вызывает высокая восприимчивость детей к инфекции, что делает их особенно уязвимой группой.
Дополнительно в стране циркулируют другие респираторные вирусы, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим медицинские эксперты призывают власти и жителей соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы снизить риск заражения.
Недавно в США был зафиксирован первый случай тяжёлой мутации птичьего гриппа. Ранее исследователи из института Скриппса выявили, что единственная мутация может сделать штамм «птичьего гриппа» H5N1 способным к лёгкой передаче между людьми. Такой сценарий, если он произойдёт за пределами лаборатории, может привести к новой пандемии.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff