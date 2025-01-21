Свиной грипп стал доминирующим штаммом в России

В настоящий момент в России преобладает штамм гриппа А, более известный россиянам как свиной грипп. Об этом заявил RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

Медик подчеркнул, что сегодня этот штамм гриппа не представляет серьёзной опасности, как это было в 2009 году, когда он впервые появился. Тогда болезнь протекала более тяжело, поскольку иммунитет людей был к ней не приспособлен. Спустя почти 16 лет ситуация изменилась.

«Те, кто сделали прививку, вообще могут особо не беспокоиться, потому что этот штамм вошёл в вакцину сезона 2024-2025 года, то есть он туда попал, и те, кто прививку сделали, от него защищены», — отметил доктор.

Симптомы этого штамма гриппа особо не отличаются от других острых респираторных заболеваний. Но в 10% случаев всё-таки может развиться вирусная пневмония. Поэтому прививка очень важна не только чтобы не заразиться, но, и чтобы тяжело не болеть, подытожил врач.