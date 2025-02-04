Вспышки уже в 51 регионе: Россию охватил новый всплеск заболеваемости ОРВИ

За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России возросла на 17,5%. В связи с этим в стране было закрыто 72 школы и 32 детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По итогам 5-й недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5%, по сравнению с прошлой неделей зарегистрировано 761 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 регионе страны. В 34 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении.

Из-за всплеска заболеваемости частично были закрыты 2 647 классов и 1 069 групп дошкольников, 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах. Также продолжает увеличиваться число положительных случаев вируса свиного гриппа A (H1N1)pdm09.

«Также по итогам 5-й недели 2025 года в России зарегистрировано 8 тыс. случаев COVID-19, что на 2,8% ниже, чем на прошлой неделе. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.