Вирусы дуреют с этой прикормки: Аномально тёплая зима вызвала волну гриппа и ОРВИ

Учёные давно заметили, что в период оттепели число ОРВИ и других инфекционных заболеваний возрастает. Тёплая зима без сильных морозов, но с повышенной влажностью создаёт идеальные условия для активного распространения вирусов гриппа, РС-вируса и COVID-19, рассказала в беседе с Life.ru врач - эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Речь идёт о вирусах, которые распространяются воздушно-капельным и контактно-бытовым путём: в замкнутых пространствах, через предметы общего пользования. Норовирус, вызывающий кишечные инфекции, тошноту, рвоту и диарею, передаётся через грязные руки, плохо вымытые продукты и воду. А повышенная влажность и температура позволяют вирусам дольше оставаться активными, увеличивая риски инфицирования, говорит врач.

Высокая влажность и плюсовые температуры способствуют выживанию вирусов на поверхностях и в воздухе, в то время как в холодную и сухую погоду они погибают быстрее. Кроме того, тёплая погода часто сопровождается дождями, поэтому люди больше времени проводят в закрытых пространствах — торговых центрах, общественном транспорте. Риск передачи вирусов воздушно-капельным путём в таких условиях выше. Ситуация усугубляется тем, что зимой перепады температур и дефицит солнечного света ослабляют иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям. врач - эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина

По словам собеседницы Life.ru, профилактика инфекционных заболеваний начинается с гигиены и укрепления иммунитета. Важно хорошо мыть руки с мылом, особенно после улицы, перед едой и после посещения туалета, чтобы уменьшить риски передачи вирусов. В местах скопления людей лучше надевать защитную маску. Проветривание и влажная уборка помещений помогают снизить концентрацию патогенов, а значит, уменьшить нагрузку на иммунитет. Рацион должен включать достаточное количество витаминов и минералов (в первую очередь, должны присутствовать продукты, богатые витаминами C и D, цинком). Коме того, крепкому иммунитету способствует здоровый сон и умение правильно реагировать на стресс.