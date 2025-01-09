Названа инфекция, с которой россияне столкнулись на новогодних праздниках. И это не ОРВИ

Зима — это сезон не только простуд, но и вирусно-стерильных инфекций, прежде всего рота- и норовирусной. Как не отравиться и что делать, если вы уже подхватили эту заразу, Life.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Действительно, даже на уровне Москвы и не только зафиксированы учащённые обращения с жалобами на отравление в период новогодних праздников и сейчас. Это классическая зимняя инфекция, и частота этих случаев повышается. В разные годы начало по-разному, но начиная с конца ноября до марта включительно всегда идёт повышение заболеваемости этими инфекциями. Летом их мало, а зимой гораздо больше. Елена Мескина Врач-инфекционист

Чаще заражению подвержены дети до 3-4 лет и пожилые пациенты. Взрослые тоже болеют, но не тяжело и достаточно коротко. Причём опасность представляют не только «прошлогодние» салаты, но даже продукты, которые хранятся в морозилке, например мороженое или вода со льдом для напитков. По словам Мескиной, вирусы очень даже неплохо сохраняются при замораживании или холодной погоде.

Если вы всё же заболели, нужно уменьшить объём пищи примерно наполовину, но заместить этот объём жидкостью, прежде всего водой. Если есть тошнота, рвота или диарея, стоит купить в аптеке регидратирующие средства, чтобы восполнять потерю жидкости и солей. Также могут помочь пробиотики.