Названа инфекция, с которой россияне столкнулись на новогодних праздниках. И это не ОРВИ
Врач Мескина: Мороженое из морозилки тоже может быть источником ротавируса
Зима — это сезон не только простуд, но и вирусно-стерильных инфекций, прежде всего рота- и норовирусной. Как не отравиться и что делать, если вы уже подхватили эту заразу, Life.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Действительно, даже на уровне Москвы и не только зафиксированы учащённые обращения с жалобами на отравление в период новогодних праздников и сейчас. Это классическая зимняя инфекция, и частота этих случаев повышается. В разные годы начало по-разному, но начиная с конца ноября до марта включительно всегда идёт повышение заболеваемости этими инфекциями. Летом их мало, а зимой гораздо больше.
Чаще заражению подвержены дети до 3-4 лет и пожилые пациенты. Взрослые тоже болеют, но не тяжело и достаточно коротко. Причём опасность представляют не только «прошлогодние» салаты, но даже продукты, которые хранятся в морозилке, например мороженое или вода со льдом для напитков. По словам Мескиной, вирусы очень даже неплохо сохраняются при замораживании или холодной погоде.
Если вы всё же заболели, нужно уменьшить объём пищи примерно наполовину, но заместить этот объём жидкостью, прежде всего водой. Если есть тошнота, рвота или диарея, стоит купить в аптеке регидратирующие средства, чтобы восполнять потерю жидкости и солей. Также могут помочь пробиотики.
«Если человеку совсем плохо, рвота очень сильная, и диарея очень интенсивная, нужно обратиться к врачу. В некоторых ситуациях, особенно у маленьких детей, необходимо даже внутривенное введение жидкости», — предупредила врач.
Ещё одна опасность, подстерегающая после новогодних каникул — метапневмовирус. Ранее Life.ru писал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Смертность данного вируса больше, чем у COVID-19, и достигает 43%. Случаи заболевания уже обнаружили в Казахстане.