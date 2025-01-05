Мыши, паутина, вирус: Новогодний отдых в Башкирии превратился в кошмар для семьи из Москвы

Семья из Москвы отравилась на базе отдыха в Башкирии — за 200 тысяч вместо элитного отдыха они получили мышей в номере и их экскременты, а ещё подцепили ротавирус в первый же день нового года. Историю публикует SHOT ПРОВЕРКА.

Элитная база отдыха в Башкирии заселила семью из Москвы в номер с мышами. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Ссемья Газизовых рассказала телеграм-каналу, что они вместе с друзьями — всего 15 человек, восемь взрослых и семь детей — приобрели трёхдневный тур на базе отдыха «Уязы-Тау» в городе Октябрьском, за отдых они заплатили 172 тысячи рублей. Уже спустя сутки дети подхватили ротавирус — вместо отдыха родителей ждала рвота, понос и прочие прелести этого заболевания. Семейная пара оказалась в шоке от того, что их соседями по номеру оказались мыши, которые, судя по всему, жили там уже очень давно. Кроме того, в комнатах не было горячей воды и нормального напора в трубах. Также, после заселения люди получили в подарок от отеля несколько головок фермерского сыра и целого запечëного гуся — но все проблемы начались именно после этой еды. Пострадали все отдыхающие: у десяти человек температура подскочила до 38, а хуже всего пришлось детям — у них начались рвота и диарея.

Как отмечают Газизовы, администрация «Уязы-Тау» оставила их жалобы без ответа, извинений и какой бы то ни было компенсации. В комментарии SHOT руководство турбазы заявило, что отдыхающие никак не могли отравиться их продуктами, ведь в отеле не предоставляют питания, но вопрос про гуся и сыр проигнорировало.

В результате новогодние выходные для семьи из столицы оказались испорчены. Сейчас Газизовы уже вернулись в Москву и пытаются отойти от «отдыха», вылечить детей а ещё говорят, что больше никогда не приедут в Башкирию.