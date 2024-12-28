В Башкирии Деда Мороза посадили за решётку за кражу игрушек из автомата

Житель Нефтекамска решил поднять прохожим новогоднее настроение и подарить им небольшие презенты в виде игрушек. Вот только подарки он украл из игрового автомата. За это Деда Мороза и его помощника арестовали, передаёт «Башинформ».

Общая стоимость 20 украденных игрушек оценивается всего в 4,2 тысячи рублей. За эту кражу мужчину приговорили одному году тюрьмы. Подсудимый признал свою вину и добровольно возместил нанесённый ущерб. У него имеется двое несовершеннолетних детей. Известно, что до этого Дед Мороз уже был судим.