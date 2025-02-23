Москвичи массово жалуются на неизвестный вирус с температурой и кашлем

Жители Москвы массово жалуются на мощный вирус с температурой, кашлем и насморком, который накрывает столицу. Об этом сообщает MSK1.ru.

Граждане сообщают, что симптомы у всех примерно похожи: температура около 39,6 градуса, кашель до рвоты и сильная боль в горле. При осмотре наблюдается покраснение в гортани. Больные не чувствуют запахов и вкусов, испытывают головную и глазную боль.