Москвичи массово жалуются на неизвестный вирус с температурой и кашлем
MSK1.ru: Москвичи жалуются на серьёзный вирус с температурой и кашлем
Жители Москвы массово жалуются на мощный вирус с температурой, кашлем и насморком, который накрывает столицу. Об этом сообщает MSK1.ru.
Граждане сообщают, что симптомы у всех примерно похожи: температура около 39,6 градуса, кашель до рвоты и сильная боль в горле. При осмотре наблюдается покраснение в гортани. Больные не чувствуют запахов и вкусов, испытывают головную и глазную боль.
У одного заболевшего после излечения остался свистящий кашель. Результаты анализов констатируют вирусную инфекцию.
Ранее Life.ru писал, что из Китая в Россию пожаловал метапневмовирус, который «косит» целые семьи. Но в основном болеют малыши, из-за этого в детских больницах растянулись огромные очереди. Метапневмовирус сумел пробраться в Свердловскую область, Бурятию и Республику Алтай. Врач объяснил, почему под ударом метапневмовируса оказываются в основном дети и пожилые
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