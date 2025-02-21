«Косит целыми семьями»: Метапневмовирус добрался до России из Китая, в группе риска — дети

Из Китая в Россию пожаловал метапневмовирус, который уже начал во всю здесь хозяйничать. Особую группу риска составили дети, поэтому в детских больницах растянулись огромные очереди, в которых приходится проводить несколько часов. Об этом сообщает SHOT.

Ситуация в больнице. Видео © Telegram / SHOT

Заболевшие обладают схожими симптомами: температура около 38 градусов, которая не спадает за неделю, озноб, кашель, одышка. У некоторых детей температура поднимается ещё выше — до 39,5. При этом жаропонижающие почти не справляются с такими высокими цифрами, рассказывают SHOT родители. Приходится вызывать скорую, ставить свечи и проводить обтирание.

«Мы приехали в больницу и сидим в очереди уже 2 часа. А некоторые люди здесь уже 5 часов сидят, и все в ахере! Дети все больные, сидеть негде, все ругаются. Обстановка — треш, сколько ещё ждать, неизвестно», — рассказала одна из матерей.

Метапневмовирус сумел пробраться в Свердловскую область, Бурятию и Республику Алтай. Больше половины заболевших — дети. Из-за этого местные власти закрывают детсады и школы на карантин. Помимо HMPV наблюдаются вспышки гриппа А и В. По словам столкнувшихся с вирусом, заболевают от него целыми семьями, а сильный кашель преобразуется со временем в бронхит.