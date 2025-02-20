Роспотребнадзор выявил опасную мутацию вируса гриппа птиц в Сахалинской области

В Сахалинской области Роспотребнадзор обнаружил мутацию вируса птичьего гриппа, которая потенциально может увеличить его заразность для млекопитающих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках мониторинга за распространением гриппа птиц в 2024 году, была обнаружена опасная мутация вируса в регионе. Анализ образца, взятого у птиц, показал наличие изменений, которые могут повысить способность вируса заражать млекопитающих. Всего было исследовано более 15 тысяч образцов биоматериала, взятых у животных, и 7,8 тысячи проб материала от людей, контактирующих с птицей.

«Все вирусы, выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области, — выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих», — подчеркнули в ведомстве.

Из-за заметного роста числа вспышек гриппа птиц А(H5N1) на молочных фермах в США с декабря прошлого года Роспотребнадзор потребовал ввести дополнительный мониторинг за динамикой гриппа птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров.

Так в 84 регионах страны с декабря 2024 года исследовано 11,6 тысячи проб биоматериала от крупного рогатого скота и 4,2 тысячи проб от ухаживающих за ним людей. Пресс-служба ведомства сообщила об отсутствии вируса птичьего гриппа в исследованных образцах.