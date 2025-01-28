В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения человека птичьим гриппом

В агентстве уточнили, что человек заразился в результате «близкого и долгого контакта с большим числом инфицированных птиц». Пациент госпитализирован, находится в инфекционном отделении, и хорошо себя чувствует. В свою очередь у заражённых птиц нашли вирус генотипа DI.2, распространившийся в Великобритании и обладающий существенными отличиями от штаммов, которые обнаружили у птиц и животных в Штатах.

В свою очередь россиянам стоит побеспокоиться о защите от свиного гриппа, также известного, как штамм гриппа А. Как ранее сообщал Life.ru, именно эта болезнь сейчас преобладает в нашей стране. Впрочем, в наши дни свиной грипп уже не представляет такой серьёзной угрозы для жизни и здоровья, как это было в 2009 году, когда он только появился.