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Регион
27 января, 21:34

В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения человека птичьим гриппом

Редкий факт заражения человека птичьим гриппом зарегистрировали в Великобритании. Об этом сказано в публикации британского агентства по здравоохранению (UKHSA), которая появилась на официальном сайте Правительства Соединённого королевства.

«UKHSA подтвердило случай заболевания человека гриппом A(H5N1) в [регионе] Западный Мидленд», — говорится в публикации.

В агентстве уточнили, что человек заразился в результате «близкого и долгого контакта с большим числом инфицированных птиц». Пациент госпитализирован, находится в инфекционном отделении, и хорошо себя чувствует. В свою очередь у заражённых птиц нашли вирус генотипа DI.2, распространившийся в Великобритании и обладающий существенными отличиями от штаммов, которые обнаружили у птиц и животных в Штатах.

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В свою очередь россиянам стоит побеспокоиться о защите от свиного гриппа, также известного, как штамм гриппа А. Как ранее сообщал Life.ru, именно эта болезнь сейчас преобладает в нашей стране. Впрочем, в наши дни свиной грипп уже не представляет такой серьёзной угрозы для жизни и здоровья, как это было в 2009 году, когда он только появился.

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Shutterstock / FOTODOM / angellodeco

Юрий Лысенко
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