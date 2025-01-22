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22 января, 16:04

«Не птичий»: Врачи успокоили россиян после известий о росте заболеваемости гриппом в Таиланде

Учёный Онищенко: Подъём заболеваемости в России идёт, но это не птичий грипп

По данным Всемирной организации здравоохранения, информации о том, что в Таиланде идёт рост заболеваемости птичьим гриппом, нет. Об этом рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru.

«Рост заболеваемости идёт, но не за счёт так называемого птичьего гриппа. Хотя это правильно, потому что все гриппы птичьи. Но начались разговоры о том птичьем гриппе, которого все ждут уже примерно лет двадцать. Давайте так. Все те, кто приезжает из Таиланда, да и не только из Таиланда, а вообще из-за рубежа, — что-то привозят. Подъём заболеваемости начался уже, как мы и говорили», — рассказал Онищенко.

Эксперт отметил, что с возвращением детей с каникул и взрослых из отпусков начался активный контакт, что привело к росту заболеваемости. Он подчеркнул, что официальные данные подтверждают эту тенденцию как в стране, так и в мире. Поэтому он призвал тех, кто вернулся и почувствовал недомогание, обязательно обратиться к врачам для установления диагноза. Онищенко также напомнил о необходимости беречь детей и соблюдать требования изоляции при заболевании взрослых, включая ношение масок и дезинфекцию. Медик добавил, что использование ультрафиолетовых установок в школах является обязательным.

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Идёт общий рост заболеваемости: гриппом, ОРЗ и так далее. И меры, которые должен принимать каждый из нас, и все мы вместе, должны быть ничуть не слабее, чем если бы пришёл тот самый птичий грипп, о котором так мечтают журналисты.

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко

Врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что это не птичий грипп, это просто грипп. По его словам, подвид вируса не распространяется среди людей с такой скоростью.

«Речь не идёт о птичьем гриппе. Люди болеют не птичьим гриппом. Птичий грипп не распространяется среди людей с такой скоростью. Если бы это был птичий грипп, который вот так распространяется, знаете, какой скандал бы был в мире? А этого нет. Это не птичий грипп, это просто грипп. Потеря голоса — это ларингит, воспаление голосовых связок. Это при респираторных заболеваниях сплошь и рядом бывает. Боль в горле, насморк, конечно, высокая температура — это всё симптомы, которые могут быть при гриппе. Важно сообщить читателям моё мнение: это никакой не птичий грипп», — отметил Альтштейн.

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Ранее Life.ru рассказывал, что россияне пожаловались на массовую вспышку гриппа на курортах Таиланда. Туристы неделями просиживают в отеле, в то время как местные легко переносят заболевание. По словам наших соотечественников, в среднем они страдают от болезни в течение пяти-семи дней, но встречаются и случаи, когда грипп продолжается до месяца. Симптоматика включает в себя высокую температуру, потерю голоса, озноб и другие проявления.

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Life.ru / «Шедеврум»

Ольга Годуненко
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