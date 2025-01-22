Не лечили, а калечили: 7 советских методов борьбы с ОРВИ и гриппом, которым пора на свалку истории

Зима 2024–2025 оказалась аномально тёплой. Особенно это обрадовало вирусы, например те, которые вызывают ОРВИ. В данный момент наблюдается всплеск заболеваемости простудными болезнями. Те из нас, кто застал СССР, помнят, какие способы лечения были распространены в Стране Советов в отсутствии лекарств. Рассказываем, почему народные методы лечения из СССР опасны и что сегодня повторять не надо.

1. Ингаляции над кастрюлей

Советские ингаляции выглядели так: кастрюля с кипятком, полотенце, скамья. Фото © YouTube / Dmytro K. Zharko

Кастрюля с кипятком, пара капель эфирного масла (в лучшем случае), полотенце на голову — именно так выглядела советская ингаляция. Лечение путём вдыхания пара или дыма практиковалось ещё со времён Гиппократа, но современная наука считает, что особой пользы от данного действия нет, хотя прочистить пазухи таким образом, конечно, можно. Есть и тёмная сторона советских ингаляций: высокие температуры от кипятка (или варёной картошки) могут спровоцировать ожоги слизистой оболочки, которые очень трудно вылечить. Есть и трагедии, связанные с такой ингаляцией: в 2024 году в Колпино двухлетняя девочка получила из-за вдыхания паров картошки ожоги II и III степени.

2. Вдыхание лука

Резать лук уже очень неприятно, а попробуйте подышать им десять минут с полотенцем на голове! Фото © «Шедеврум»

Этот метод можно назвать двоюродным братом кастрюльной ингаляции. Выглядит он следующим образом: нарезается репчатый лук, выкладывается на тарелку, умоляющего о пощаде пациента усаживают над этим «салатом» и, накрыв ему голову кухонным полотенцем, оставляют на десять минут. Стоит ли вспоминать, сколько истерик и детских травм было связано с данным советским методом лечения простуды и сколько слёз было пролито над тарелкой злосчастного лука… В любом случае современная медицина утверждает: пользы от луковых ингаляций просто не существует, но вред может быть очень большим. Дело в том, что луковые пары способны спровоцировать ожоги слизистой. Это очень неприятное состояние, которое может даже лишить вас речи.

3. Всё на свете из чеснока

А вы тоже помните вампирскую эпидемию начала нулевых годов? Фото © «Шедеврум»

Все, кому за 25, помнят таинственную вампирскую эпидемию начала нулевых годов. Чеснок был везде: в упаковках от «Киндера» он висел на свитерах, был завёрнут в марлю и булавкой прикреплён к ковру на стене… В самых крайних случаях головку чеснока поджигали и давали пациенту подышать этим дымом. Полезные свойства чеснока опять же известны человечеству с древнейших времён, но современная наука ставит их под сомнение. На деле чеснок не очень сильно помогает в борьбе с вирусами: обильное питьё, которое советуют врачи при простуде, примерно так же эффективно. Зато вред вполне реальный: от чеснока может появиться аллергия, а его запах раздражает слизистую.

4. Избавление от насморка горячими яйцами

Экстремальный метод для любителей погорячее: разогрев носовых пазух варёными яйцами. Фото © «Шедеврум»

Это экстремальный советский способ лечения простуды для ценителей. По принципу действия он похож на ингаляции, но ещё более беспощаден. Горячие варёные яйца прикладывают к носу и придаточным пазухам. Такое термическое воздействие, по идее, должно облегчить симптомы насморка. Но не тут-то было: насморк не проходит, а на коже появляются ожоги разных степеней. Но если бы всё ограничивалось только ожогами: воздействие горячих яиц на гнойные выделения при насморке способствует распространению инфекции, так что от такого народного средства можно заработать сепсис или менингит.

5. Сеточка, нарисованная йодом

Сеточка из йода в Советском Союзе лечила от всех болезней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Сеточка из йода — старое, доброе средство от всех заболеваний кожи. Она применялась в СССР в качестве замены местного обезболивающего при синяках, ссадинах и так далее. И если синяки и гематомы йод действительно способен вылечить, улучшив циркуляцию крови в поражённых местах, то мазать им открытую рану категорически нельзя. Можно обработать повреждённый участок по краям, но в случае самой раны вы спровоцируете химический ожог.

6. Обтирание тела водкой

Водку можно пить, а можно ею обтираться. Последнее использовалось как метод снижения температуры, очень глупый и опасный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Популярный советский способ снижения температуры тела. Пациент должен был раздеться, всё его тело натирали водкой, и за счёт того, что спирт быстро испаряется, она забирала с собой некоторое количество тепла. Народное средство было придумано Менделеевым и проверено поколениями, но не всё так просто. Этот метод невероятно сомнительный: водка быстро понижает температуру поверхности кожи, приводя к спазму мелких сосудов; внутри всё остаётся по-прежнему или даже делается хуже. Кроме того, ни в коем случае нельзя натирать водкой детей! Их организм более восприимчив к алкоголю, так что последствия от «лечения» будут гораздо жёстче, чем если бы пациентом был взрослый человек.

7. Прикладывание подорожника

Подорожник можно приложить на любое больное место — и оно сразу выздоровеет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

«Приложи подорожник — всё пройдёт», — как часто вам приходилось такое слышать? В светлом советском детстве практически любую ранку, полученную во время игр, лечили именно так. Польза от такого мероприятия сомнительна: в подорожнике нет ничего, что могло бы обладать хоть какими-то антимикробными свойствами. Зато самих микробов на листочке, сорванном у дороги в большом городе, предостаточно. Так что вместо лечения ранки при использовании подорожника мы получали в лучшем случае буст к иммунитету, в худшем — тяжёлый случай загноения ранки или столбняка. Кстати, прививку от него надо делать раз в десять лет — а вы свою обновляли?