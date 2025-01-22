В Минздраве призвали изменить подход к медицинской стерилизации женщин

В России могут пересмотреть отношение к одному из методов контрацепции — медицинской стерилизации. Соответствующее предложение в ходе конгресса по репродуктивной медицине озвучила глава департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко.

«Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе», — цитирует её РИА «Новости».

Шешко уточнила, что за минувшие четыре года в России сократилось с 35 до 34,3 миллиона число женщин репродуктивного возраста. Действующее законодательство позволяет процедуру стерилизации для россиян старше 35 лет или имеющих по меньшей мере двоих детей. Кроме того, для этой процедуры должны иметься соответствующие медицинские показания, а сам пациент должен дать добровольное согласие.