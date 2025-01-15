Россиянка в 36 лет родила 10-го ребёнка, который оказался богатырём
Минздрав Подмосковья: В Красногорске 36-летняя женщина родила 10-го ребёнка
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В Красногорске врачи оказали помощь 36-летней многодетной матери, которая стала мамой в десятый раз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Несмотря на большие размеры плода, беременность и естественные роды прошли без каких-либо осложнений. Мальчик родился настоящим богатырём: его вес составил 4 920 г, а рост — 58 см.
В пресс-службе также отметили, что и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже были выписаны домой под амбулаторное наблюдение.
Ранее Life.ru сообщал, что в многодетной семье из Тюменской области родился 15-й ребёнок, а жительница Петербурга родила мальчиков-двойняшек в разные дни.