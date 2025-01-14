«Есть женщины в русских селеньях»: Жительница Башкирии вернулась с СВО и родила сына
В Башкирии женщина вернулась со специальной операции и родила сына
Руководитель Госкомюстиции Башкирии Владимир Спеле рассказал историю одной из местных жительниц. Молочкова Резеда является участницей специальной военной операции (СВО) с позывным Юна — работает помощником хирурга и оказывает медицинскую помощь бойцам на поле боя. Недавно женщина стала многодетной мамой и сейчас находится в декретном отпуске.
«Родители назвали малыша красивым имением Арсений. Семья Молочковых является многодетной семьей. У Арсения есть сестра Ильнария и брат Искандер», — написал Спеле в своём телеграм-канале.
Руководитель Госкомюстиции также уточнил, что родители малыша воспользовались сервисом «Рождение ребёнка» в «Госуслугах». Он позволяет подать заявление о рождении ребёнка в отдел ЗАГС без личного присутствия в органах.
Ранее шесть женщин ушли на СВО из следственного изолятора (СИЗО) в Махачкале. Об этом 25 декабря сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.
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