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14 января, 11:01

«Есть женщины в русских селеньях»: Жительница Башкирии вернулась с СВО и родила сына

В Башкирии женщина вернулась со специальной операции и родила сына

Руководитель Госкомюстиции Башкирии Владимир Спеле рассказал историю одной из местных жительниц. Молочкова Резеда является участницей специальной военной операции (СВО) с позывным Юна — работает помощником хирурга и оказывает медицинскую помощь бойцам на поле боя. Недавно женщина стала многодетной мамой и сейчас находится в декретном отпуске.

«Родители назвали малыша красивым имением Арсений. Семья Молочковых является многодетной семьей. У Арсения есть сестра Ильнария и брат Искандер», — написал Спеле в своём телеграм-канале.

Руководитель Госкомюстиции также уточнил, что родители малыша воспользовались сервисом «Рождение ребёнка» в «Госуслугах». Он позволяет подать заявление о рождении ребёнка в отдел ЗАГС без личного присутствия в органах.

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Ранее шесть женщин ушли на СВО из следственного изолятора (СИЗО) в Махачкале. Об этом 25 декабря сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ibragimova

Алена Пенчугина
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