«Есть женщины в русских селеньях»: Жительница Башкирии вернулась с СВО и родила сына

Руководитель Госкомюстиции Башкирии Владимир Спеле рассказал историю одной из местных жительниц. Молочкова Резеда является участницей специальной военной операции (СВО) с позывным Юна — работает помощником хирурга и оказывает медицинскую помощь бойцам на поле боя. Недавно женщина стала многодетной мамой и сейчас находится в декретном отпуске.

«Родители назвали малыша красивым имением Арсений. Семья Молочковых является многодетной семьей. У Арсения есть сестра Ильнария и брат Искандер», — написал Спеле в своём телеграм-канале.