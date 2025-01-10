Петербурженка родила мальчиков-двойняшек в разные дни

Петербурженка родила двойняшек в разные дни. О необычных новорождённых сообщили в пресс-службе городского роддома №10.

В сообщении говорится, что в новогодние праздники в семье Полины и Вадима Мороз появились на свет мальчики-двойняшки. Однако их рождение прошло необычным образом: Константин появился 2 января в 23:47, а Михаил — 3 января в 00:05. В пресс-службе отметили, что роды состоялись на 38-й неделе беременности.

«Изначально я хотела, чтобы у каждого из сыновей был свой путь, выбор и индивидуальность, я хотела их по-разному одевать, давать им всё разное. И, видимо, это был запрос, так получилось даже с датами рождения», – поделилась новоиспечённая мама.

Теперь семья стала многодетной. Супруги также растят 14-летнего сына.