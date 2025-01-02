Главные прибавки семьям с детьми в 2025 году. Что нужно учесть, чтобы получить больше Основные прибавки к социальным выплатам семьям в 2025 году сделают с 1 января и с 1 февраля. 1 января, 21:20 В 2025 году вырастут выплаты семьям с детьми. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Семьи с детьми получают меры социальной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. С 2025 года суммы выплат станут больше. Основные прибавки сделают с 1 января и с 1 февраля.

— Суммы многих пособий зависят от величины прожиточного минимума, а она увеличится с 1 января. В связи с этим увеличивается и размер пособия, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

С 1 февраля проходит индексация тех пособий и выплат, которые повышают в зависимости от уровня инфляции за предыдущий год. В их числе, например, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, а также единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

— Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка повышают в беззаявительном порядке. Никаких заявлений писать не надо, — пояснила Екатерина Ноженко.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала повысят на 7,3%. Размер выплаты на первого ребёнка, рождённого ранее 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рубля. Столько же составит сумма маткапитала, если второй ребёнок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рождённых после 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рубля. Правда, если до этого они не получали сертификат.

Родители, уже оформившие маткапитал на первого ребёнка, при рождении второго получат доплату. Составит она 217 436,97 рубля. Если семья уже частично потратила материнский капитал, то его остаток тоже повысят на 7,3%.

— Если семья переезжает в другой регион, то родители, которые получают единое пособие, должны сообщить об этом Социальному фонду. Это связано с тем, что право на пособие, а также его размер определяются по прожиточному минимуму в конкретном регионе. После переезда в регион с другим прожиточным минимумом выплата пособия прекращается. Чтобы продолжить получать выплаты, родителям нужно повторно оформить получение денег на новом месте, — рассказали в Социальном фонде России.

Авторы Нина Важдаева