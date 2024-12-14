Россиянка родила в вездеходе посреди тундры

Согласно информации канала, схватки у женщины начались 12 декабря. Она позвонила в скорую, после чего был выслан вертолёт санавиации. Однако из-за неблагоприятных погодных условий борт не смог добраться до места. В итоге сотрудники «Ямалспаса» вместе с фельдшером Ольгой Шабановой отправились за женщиной на вездеходе. Во время транспортировки схватки перешли в реальные роды, их пришлось принимать прямо в машине. На свет появился здоровый мальчик. Мать с новорождённым доставили в больницу, где медики оценили их состояние как отличное — вскоре они смогут вернуться домой.