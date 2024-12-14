Россиянка родила в вездеходе посреди тундры
Жительница Ямала родила в тундре, не успев на вездеходе добраться до роддома
Жительница Гыданской тундры в Ямало-Ненецком автономном округе родила прямо в вездеходе, не успев доехать до роддома. Об этом сообщает телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально».
На свет появился здоровый мальчик. © Telegram / «ЯМАЛ. Официально»
Согласно информации канала, схватки у женщины начались 12 декабря. Она позвонила в скорую, после чего был выслан вертолёт санавиации. Однако из-за неблагоприятных погодных условий борт не смог добраться до места. В итоге сотрудники «Ямалспаса» вместе с фельдшером Ольгой Шабановой отправились за женщиной на вездеходе. Во время транспортировки схватки перешли в реальные роды, их пришлось принимать прямо в машине. На свет появился здоровый мальчик. Мать с новорождённым доставили в больницу, где медики оценили их состояние как отличное — вскоре они смогут вернуться домой.
Ранее Life.ru сообщал, что беременная женщина родила сына на станции метро «Горьковская» в Петербурге. Она начала рожать в вагоне, затем вышла на платформу, чтобы попросить о помощи. Ребёнок появился на свет до прибытия медиков с поддержкой сотрудников станции. Процесс появления малыша на свет попал на камеру.
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