«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 19:01

В Петербурге беременная женщина родила на станции метро в День матери

Беременная петербурженка родила сына прямо на станции метро «Горьковская» в День матери. Роды начались в вагоне, женщина вышла на платформу, попросив о помощи. Об этом сообщает пресс-служба метро.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала дежурная по станции Евгения Бордачёва.

Скорую помощь вызвали, но ребёнок родился до приезда врачей при поддержке сотрудников станции. Сейчас мать и новорождённый чувствуют себя хорошо.

К слову, эти роды стали вторыми за историю Петербургского метрополитена: первые на платформе станции «Технологический институт» произошли в 2018 году.

Московские врачи спасли женщину с редкой патологией и помогли родить двоих детей
Московские врачи спасли женщину с редкой патологией и помогли родить двоих детей

А ранее Life.ru сообщал, что врачи приняли роды у 42-летней женщины, получившей ранение в грудь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» во время беременности. Благодаря усилиям медицинского персонала она смогла успешно выносить и родить здоровую девочку. Ребёнок родился в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ALEXANDER V EVSTAFYEV

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar