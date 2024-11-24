В Петербурге беременная женщина родила на станции метро в День матери
Беременная петербурженка родила сына прямо на станции метро «Горьковская» в День матери. Роды начались в вагоне, женщина вышла на платформу, попросив о помощи. Об этом сообщает пресс-служба метро.
«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала дежурная по станции Евгения Бордачёва.
Скорую помощь вызвали, но ребёнок родился до приезда врачей при поддержке сотрудников станции. Сейчас мать и новорождённый чувствуют себя хорошо.
К слову, эти роды стали вторыми за историю Петербургского метрополитена: первые на платформе станции «Технологический институт» произошли в 2018 году.
А ранее Life.ru сообщал, что врачи приняли роды у 42-летней женщины, получившей ранение в грудь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» во время беременности. Благодаря усилиям медицинского персонала она смогла успешно выносить и родить здоровую девочку. Ребёнок родился в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского.
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