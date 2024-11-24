В Петербурге беременная женщина родила на станции метро в День матери

Беременная петербурженка родила сына прямо на станции метро «Горьковская» в День матери. Роды начались в вагоне, женщина вышла на платформу, попросив о помощи. Об этом сообщает пресс-служба метро.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала дежурная по станции Евгения Бордачёва.

Скорую помощь вызвали, но ребёнок родился до приезда врачей при поддержке сотрудников станции. Сейчас мать и новорождённый чувствуют себя хорошо.

К слову, эти роды стали вторыми за историю Петербургского метрополитена: первые на платформе станции «Технологический институт» произошли в 2018 году.