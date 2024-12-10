На Ямале выплатят 3 миллиона рублей матерям, родившим первенца до 30 лет

С 1 января 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вступит в силу обновлённая версия программы «Молодая семья», направленная на помощь молодым семьям с детьми. Губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил о внедрении изменений, которые сделают программу более доступной и выгодной для молодых родителей. Об этом он рассказал в ходе прямой линии.

Главное новшество — это значительная финансовая поддержка для женщин, родивших первого ребёнка в возрасте до 30 лет. Такие семьи смогут получить единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей. Эти средства можно будет использовать для улучшения условий проживания, включая погашение ипотеки или первоначальный взнос по программам льготного ипотечного кредитования, в том числе «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». В случае рождения двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается.

«Это важный шаг, направленный на поддержку молодых семей и стимулирование роста рождаемости», — отметил губернатор региона. Участниками программы смогут стать семьи, постоянно проживающие на территории Ямала и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Женщинам, родившим детей в возрасте до 36 лет, предоставляется выплата в размере одного миллиона рублей, что позволит использовать средства жилищного капитала для улучшения жилья.

Программа «Молодая семья» заменит действующую региональную программу поддержки, приём заявок по которой будет приостановлен с 1 января 2025 года до 31 декабря 2027 года. Однако те участники, которые уже состоят в списках по старым условиям, сохранят право на получение выплат.

Ямало-Ненецкий автономный округ демонстрирует одни из лучших показателей рождаемости в стране, занимая первое место в Уральском федеральном округе и четвёртое по общероссийским данным. В текущем году в округе было зарегистрировано более шести тысяч новорождённых.