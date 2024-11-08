Российский регион ввёл выплату в 100 тысяч рублей за рождение ребёнка

В Хабаровском крае за рождение детей планируют выплачивать 100 тысяч рублей студенткам от 18 до 23 лет, обучающимся очно. Предложение поддержали на заседании комитета Законодательной думы по вопросам соцполитики Хабаровского края.

«Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут получить женщины, родившие ребёнка в возрасте от 18 до 23 лет, очно обучающиеся в краевых образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях», — говорится в заявлении.

В следующем году на финансирование идеи будет выделено 40 миллионов рублей. Депутаты отметили, что за январь — август 2024 года в регионе родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Динамика рождаемости в регионе соответствует общероссийским тенденциям: женщины откладывают рождение детей на более поздний период.