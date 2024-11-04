Депутат Чернышов объяснил свою идею о лотерее среди новорождённых
Депутат Чернышов: Новорождённый станет участником лотереи автоматически
Новорождённый, имеющий необходимые документы гражданина России, автоматически станет участником лотереи по розыгрышу квартир и других мер поддержки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, ранее выступивший с соответствующей инициативой.
Малыш будет зачислен в очередь на розыгрыш по условному номеру, который будет присваиваться в свидетельстве о рождении, отметил парламентарий. Если во время лотереи выпадет его число, то ребёнок станет обладателем недвижимости или бытовой поддержки со стороны государства. Данная мера позволит повысить рождаемость в стране, уверен депутат.
«Сейчас из-за повышения ключевой ставки достаточно дорого брать ипотеку, даже с помощью семейного капитала не хватает иногда на первоначальный взнос», — сказал он.
Напомним, ранее депутат Борис Чернышов предложил проводить в России ежемесячную лотерею для новорождённых. Однако его коллега по ГД Александр Аксененко усомнился в справедливости этой идеи.