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4 ноября, 14:02

Депутат Чернышов объяснил свою идею о лотерее среди новорождённых

Депутат Чернышов: Новорождённый станет участником лотереи автоматически

Новорождённый, имеющий необходимые документы гражданина России, автоматически станет участником лотереи по розыгрышу квартир и других мер поддержки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, ранее выступивший с соответствующей инициативой.

Малыш будет зачислен в очередь на розыгрыш по условному номеру, который будет присваиваться в свидетельстве о рождении, отметил парламентарий. Если во время лотереи выпадет его число, то ребёнок станет обладателем недвижимости или бытовой поддержки со стороны государства. Данная мера позволит повысить рождаемость в стране, уверен депутат.

«Сейчас из-за повышения ключевой ставки достаточно дорого брать ипотеку, даже с помощью семейного капитала не хватает иногда на первоначальный взнос», — сказал он.

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Напомним, ранее депутат Борис Чернышов предложил проводить в России ежемесячную лотерею для новорождённых. Однако его коллега по ГД Александр Аксененко усомнился в справедливости этой идеи.

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Борис Эльфанд
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