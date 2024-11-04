Раскрыт максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России при одноплодной беременности составит 794 тысячи рублей. Такие данные РИА «Новости» предоставила сенатор Ольга Епифанова.

Так, для женщин с одноплодной беременностью выплаты составят до 794 тысяч рублей при отпуске в 140 дней, для тех, кто перенёс осложнённые роды — до 885 тысяч рублей при отпуске в 156 дней. При многоплодной беременности размер пособия достигнет 1,1 миллиона рублей, с правом на 194 дня отпуска.

Сенатор уточнила, что размер пособий рассчитывается на основе базы страховых взносов за последние два года, которую можно изменить, если женщина находилась в декрете или ухаживала за ребёнком. Минимальная выплата будет привязана к новому уровню МРОТ, который с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей. В случае одноплодной беременности минимальное пособие достигнет 103 285 рублей, при осложнённых родах — 115 089 рублей, а при многоплодной беременности — 143 123 рубля.

«Далее необходимо оформить отпуск (декрет) у работодателя. Ну а Соцфонд уже сам автоматически назначит пособие после того, как в базе зарегистрируется электронный листок нетрудоспособности. Выплаты обычно приходят в десятидневный срок», — резюмировала Епифанова.