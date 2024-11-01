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1 ноября, 18:22

В Минтруде пообещали вдвое увеличить пособие по уходу за ребёнком к 2027 году

Котяков: Пособие по уходу за ребёнком возрастёт до 97 тысяч рублей к 2027 году

Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет составит около 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время заседания программной комиссии «Единой России».

«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года. Так, в 2025 году у нас максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году это 83 тыс., в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей», — объяснил он.

В предстоящем бюджетном цикле с 2025 по 2027 годы на увеличение пособия запланированы расходы в размере 825 миллиардов рублей, добавил Котяков.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России с 1 января на 7,3% проиндексируют пенсии. Также правительство планирует увеличить соцгарантии и льготы для семей с детьми. В частности, на те же 7,3% увеличится материнский капитал. А социальные пенсии с 1 апреля 2025 года возрастут на 14,73%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Юрий Лысенко
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