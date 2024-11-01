В Минтруде пообещали вдвое увеличить пособие по уходу за ребёнком к 2027 году

Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет составит около 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время заседания программной комиссии «Единой России».

«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года. Так, в 2025 году у нас максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году это 83 тыс., в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей», — объяснил он.

В предстоящем бюджетном цикле с 2025 по 2027 годы на увеличение пособия запланированы расходы в размере 825 миллиардов рублей, добавил Котяков.