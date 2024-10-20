Российским отцам напомнили, какие льготы и пособия от государства им положены

В России мужчинам полагается ряд пособий и льгот, о которых многие могут не знать. В честь Дня отца наши коллеги из «ФедералПресс» собрали всю информацию на этот счёт в одном материале.

В частности, российские мужчины вправе получать алименты от экс-супруги, причём не только на содержание ребёнка, но и на себя. Это возможно в тех случаях, когда отец сам воспитывает малыша, пока тому не исполнится три года. Закон, который позволяет мужчинам запрашивать с бывшей жены алименты, в 2023 году подписал президент России Владимир Путин.

Также мужчина может запросить выплату единовременного пособия при рождении ребёнка. Его может получить любой из родителей, это решается на семейном совете. В 2024 году сумма выплаты составляет 24 604,3 рубля. Если детей несколько, то выплата полагается на каждого из них.

Также отец может оформить на себя пособие по уходу за малышом в возрасте до полутора лет. Эта возможность есть у всех, кто фактически ухаживает за ребёнком — бабушка, усыновитель или опекун. Кроме того, российское законодательство позволяет мужчинам получить единое детское пособие до 17 лет, если средний доход на члена семьи не выше прожиточного минимума в регионе.