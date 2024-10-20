Роскосмос опубликовал поздравление космонавтов с Днём отца прямиком с МКС
Космонавты Вагнер, Овчинин и Горбунов поздравили россиян с Днём отца на МКС
Космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов поздравили всех пап России с борта Международной космической станции по случаю Дня отца. Видеопоздравление опубликовали в телеграм-канале «Роскосмоса».
Космонавты поздравили россиян с Днём отца. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
«Хотим поздравить всех отцов России с замечательным праздником — Днём отца», — сказал Овчинин.
Космонавты подчеркнули значимость поддержания связи с близкими и ценность совместных моментов. Они пожелали всем папам здоровья, счастья и радости в общении с родными.
«Пусть ваша забота о близких будет для Вас источником вдохновения и силы, это невероятно важно для формирования крепких и счастливых семей», — добавил Горбунов.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, в котором российские солдаты прямо с линии боевого соприкосновения рассказали о фигуре отца в их жизнях, о том, каким, по их мнению, должен быть отец и каким образом его действия конструируют характер ребёнка. Военнослужащие Добровольческого корпуса поблагодарили своих отцов за опыт, навыки и любовь к Родине, переданные от отца к сыну.
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»