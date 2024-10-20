Роскосмос опубликовал поздравление космонавтов с Днём отца прямиком с МКС

Космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов поздравили всех пап России с борта Международной космической станции по случаю Дня отца. Видеопоздравление опубликовали в телеграм-канале «Роскосмоса».

Космонавты поздравили россиян с Днём отца. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Хотим поздравить всех отцов России с замечательным праздником — Днём отца», — сказал Овчинин.

Космонавты подчеркнули значимость поддержания связи с близкими и ценность совместных моментов. Они пожелали всем папам здоровья, счастья и радости в общении с родными.

«Пусть ваша забота о близких будет для Вас источником вдохновения и силы, это невероятно важно для формирования крепких и счастливых семей», — добавил Горбунов.