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20 октября, 11:39

Роскосмос опубликовал поздравление космонавтов с Днём отца прямиком с МКС

Космонавты Вагнер, Овчинин и Горбунов поздравили россиян с Днём отца на МКС

Космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов поздравили всех пап России с борта Международной космической станции по случаю Дня отца. Видеопоздравление опубликовали в телеграм-канале «Роскосмоса».

Космонавты поздравили россиян с Днём отца. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Хотим поздравить всех отцов России с замечательным праздником — Днём отца», сказал Овчинин.

Космонавты подчеркнули значимость поддержания связи с близкими и ценность совместных моментов. Они пожелали всем папам здоровья, счастья и радости в общении с родными.

«Пусть ваша забота о близких будет для Вас источником вдохновения и силы, это невероятно важно для формирования крепких и счастливых семей», добавил Горбунов.

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Ранее Минобороны России опубликовало видео, в котором российские солдаты прямо с линии боевого соприкосновения рассказали о фигуре отца в их жизнях, о том, каким, по их мнению, должен быть отец и каким образом его действия конструируют характер ребёнка. Военнослужащие Добровольческого корпуса поблагодарили своих отцов за опыт, навыки и любовь к Родине, переданные от отца к сыну.

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Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Александра Мышляева
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