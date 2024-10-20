«Спасибо, папа»: Бойцы прямо с передовой записали трогательное поздравление ко Дню отца

Российские солдаты в День отца решили записать поздравление. В видео они поделились своими мыслями о том, какое место в жизни каждого занимает фигура папы и каким образом он должен влиять на воспитание ребёнка. Их слова опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Поздравление бойцов ВС РФ ко Дню отца. Видео © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие Добровольческого корпуса поблагодарили своих отцов за опыт, навыки и любовь к Родине, переданные от отца к сыну. Походный священник протоиерей Владислав отметил, что отец должен быть тем человеком, который воспитывает ребёнка не своими умными словами, а поступками и поведением.