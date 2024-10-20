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20 октября, 08:42

«Спасибо, папа»: Бойцы прямо с передовой записали трогательное поздравление ко Дню отца

Минобороны РФ показало поздравительный ролик с военными на фронте на День отца

Российские солдаты в День отца решили записать поздравление. В видео они поделились своими мыслями о том, какое место в жизни каждого занимает фигура папы и каким образом он должен влиять на воспитание ребёнка. Их слова опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Поздравление бойцов ВС РФ ко Дню отца. Видео © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие Добровольческого корпуса поблагодарили своих отцов за опыт, навыки и любовь к Родине, переданные от отца к сыну. Походный священник протоиерей Владислав отметил, что отец должен быть тем человеком, который воспитывает ребёнка не своими умными словами, а поступками и поведением.

Папины советы и семейный герб: Пользователям сервисов VK обещали активности ко Дню отца
Папины советы и семейный герб: Пользователям сервисов VK обещали активности ко Дню отца

Ранее российские солдаты в преддверии Дня отца получили письма с поздравлениями от своих детей. На видео бойцы читают выведенные детской рукой на бумаге слова поддержки и благодарности от тех, кем они сильнее всего дорожат. Стоит ли говорить, насколько это было душещипательно?

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Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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