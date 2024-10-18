Папины советы и семейный герб: Пользователям сервисов VK обещали активности ко Дню отца
Пользователей сервисов VK ждут активности ко Дню отца
Компания VK планирует ко Дню отца 20 октября опубликовать видеоролик, в котором юных пользователей научат «мужским» вещам: завязывать галстук и брить бороду. Отцы зрителей покажут им, как правильно это делать на личном примере.
Как упаковать чемодан и приготовить любимое блюдо мамы поведает один из самых популярных телевизионных «отцов», исполнивший главную роль в сериале «Папины дочки», — Андрей Леонов. Тематическое шоу «Многопапы» от VK ведёт музыкант Влад Кобяков. В ходе передачи он катается по России и разговаривает с многодетными отцами, которые делятся мудростью. Помимо этого, любой пользователь сможет оставить родительский совет в новой категории «День отца» на Ответах Mail.
В ходе Дня отца блогер Илья Соболев покажет пользователям сервисов VK памятные моменты каждого родителя в рамках передачи «Слеза отца». Также юзеры ВКонтакте и ОК смогут создать свой цифровой семейный герб с помощью искусственного интеллекта.
Недавно функция «Детский режим» появилась у «VK Видео». Теперь самые юные зрители платформы смогут безопасно потреблять обучающий и развлекательный контент. Режим предварительно доступен на Smart TV и Android TV.
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