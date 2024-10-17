У «VK Видео» появился «Детский режим»

«Детский режим» появился у «VK Видео». Теперь самые маленькие пользователи платформы смогут безопасно потреблять обучающий и развлекательный контент. Режим пока доступен на Smart TV и Android TV.

Контент детской библиотеки составлен вручную для детей от 0 до 12 лет. Для входа необходимо будет вводить четырёхзначный пароль, он не позволит ребёнку самостоятельно зайти во взрослый режим. Примечательно, что платформа не содержит рекламы. Дети смогут найти там мультфильмы киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «0+ Media», «Мельница», группы компаний «Рики», а также детских блогеров.

«Семейный контент становится одной из самых быстрорастущих категорий в «VK Видео». Пользователи приложения на ТВ в среднем проводят за просмотром детского и семейного контента 280 минут в день», — рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.