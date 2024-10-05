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4 октября, 23:03

Холдинг VK готов взять на работу уволенных из ABBYY сотрудников

Российских сотрудников, уволенных из международного IT-гиганта ABBYY, готов принять на работу холдинг VK. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«VK готов предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из ABBYY. Речь идёт как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды», — отметили в холдинге.

Там выразили уверенность, что данное решение усилит экспертизу VK в ML-разработках и поспособствует улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах. В компании уточнили, что в холдинге открыты десятки вакансий, связанных с машинным обучением, в разных бизнес-юнитах, например «VK видео», «VK музыка» и «ВКонтакте». При этом сотрудникам готовы предложить комбинированный режим работы — часть времени в офисе, а часть — на удалёнке.

Напомним, ранее компания ABBYY за один день уволила всех российских программистов из офисов на Кипре, в Белграде и Будапеште. Российский рынок IT-гигант покинул ещё в 2022 году, при этом убрав с сайта русский язык, но оставив украинский.

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Freepik

Полина Никифорова
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