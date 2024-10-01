IT-гигант ABBYY за день уволил всех российских программистов из офисов в трёх странах ABBYY за день уволила сотрудников-россиян в филиалах Кипра, Белграда и Будапешта 1 октября, 12:59 ABBYY. Обложка © ТАСС / Олег Яковлев

Разработчик программного обеспечения для обработки документов и словарей ABBYY внезапно уволил работников с российским гражданством, что произошло в офисах компании на Кипре, в Белграде и Будапеште, пишет Mash.

ABBYY покинула российский рынок ещё в 2022 году, предложив сотрудникам из РФ переехать за рубеж для трудоустройства в филиалах организации. На предложение откликнулась пара сотен кандидатов, но 30 сентября их всех уволили одним днём, не вдаваясь в подробности решения.

«Сказали, что все уволены, что на почту письмо придёт. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде (а там, как понятно, и пэйслипы, и вообще всё). Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — поделилась в соцсети одна из работниц, попавшая под сокращение.

Некоторые уволенные сотрудники полагают, что фирма просто хочет заменить их на более дешёвую рабочую силу, например, из Индии. Однако многие увидели в решении желание руководства избавиться от россиян по национальному признаку. Известно, что ABBYY была основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном. Сейчас корпорация не любит упоминать о своих «русских корнях» и всячески избегает подобных тем.

Напомним, ещё в 2022 году российская IT-компания ABBYY, которая занимается выпуском электронных словарей, а также программ для распознавания текста, удалила с сайта русский язык. При этом пользователям по-прежнему доступны девять языков, включая украинский. Также фирма по собственному желанию удалила много своих программ из реестра российского софта, за который отвечает Минцифры. В настоящее время организация позиционирует себя в качестве международной компании со штаб-квартирой в США.

Авторы Татьяна Миссуми