«VK видео» обогнал YouTube в списке любимых платформ россиян на телефонах

Россияне чаще всего открывают YouTube и «VK видео» со смартфонов, а на компьютере смотрят Twitch, «Видео в Одноклассниках» и «Дзен видео». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«ВЦИОМ выяснил, что смартфоны и персональные компьютеры/ ноутбуки являются основными устройствами, с которых россияне предпочитают просматривать видеоконтент на различных видеосервисах. Первенство на смартфонах занимает российская платформа «VK Видео» (65%), обходя при этом YouTube (60%)», — сказано в исследовании.

Чуть менее востребованными при просмотре со смартфона являются «Дзен видео» и «Видео в Одноклассниках». А вот с компьютера контент чаще смотрят на Twitch, в «Видео в «Одноклассниках», «Дзен видео», Rutube и YouTube.

Результаты исследования говорят о том, что российские видеохостинги приближаются в борьбе за внимание зрителя к показателям YouTube. Успешнее всех себя показывает «VK видео», которым ежедневно или почти каждый день пользуются 59% опрошенных, при этом YouTube смотрят 78%. В целом заметно, что российские сервисы начали навязывать серьёзную конкуренцию зарубежным платформам, отметили во ВЦИОМ.