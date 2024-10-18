«Ты сильный, папа!» Бойцов СВО растрогали письма от детей в преддверии Дня отца

Волонтёры «Единой России» отправили детские поздравления отцам, которые участвуют в спецоперации (СВО) на Украине. Видео того, как растроганные герои читают полные любви строчки, опубликовали в пресс-службе политической партии.

В «Единой России» присоединились к поздравлениям. Представители партии пожелали российским бойцам скорейшей Победы и возвращения живыми и здоровыми. В ЕР отметили, что семьи ждут домой своих «героических пап».