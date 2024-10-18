«Ты сильный, папа!» Бойцов СВО растрогали письма от детей в преддверии Дня отца
Бойцы СВО получили трогательные детские поздравления в преддверии Дня отца
Боец СВО с позывным «Франк» читает детское поздравление в преддверии Дня отца. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
Волонтёры «Единой России» отправили детские поздравления отцам, которые участвуют в спецоперации (СВО) на Украине. Видео того, как растроганные герои читают полные любви строчки, опубликовали в пресс-службе политической партии.
Бойцы СВО читают поздравления от детей в преддверии Дня отца. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
«Ты самый лучший, папа! Я очень скучаю по тебе и очень тебя люблю!» – такие приятные слова пишут дети своим папам, которые сражаются на передовой.
В «Единой России» присоединились к поздравлениям. Представители партии пожелали российским бойцам скорейшей Победы и возвращения живыми и здоровыми. В ЕР отметили, что семьи ждут домой своих «героических пап».
Напомним, День отца в России в 2024 году отмечается в воскресенье, 20 октября. Life.ru писал, что в РФ предложили в этот праздник предоставить военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительный выходной. По словам автора инициативы, защитники страны смогут провести больше времени с родными.