Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 11:11

«Ты сильный, папа!» Бойцов СВО растрогали письма от детей в преддверии Дня отца

Бойцы СВО получили трогательные детские поздравления в преддверии Дня отца

Боец СВО с позывным «Франк» читает детское поздравление в преддверии Дня отца. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Боец СВО с позывным «Франк» читает детское поздравление в преддверии Дня отца. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Волонтёры «Единой России» отправили детские поздравления отцам, которые участвуют в спецоперации (СВО) на Украине. Видео того, как растроганные герои читают полные любви строчки, опубликовали в пресс-службе политической партии.

Бойцы СВО читают поздравления от детей в преддверии Дня отца. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

«Ты самый лучший, папа! Я очень скучаю по тебе и очень тебя люблю!» – такие приятные слова пишут дети своим папам, которые сражаются на передовой.

В «Единой России» присоединились к поздравлениям. Представители партии пожелали российским бойцам скорейшей Победы и возвращения живыми и здоровыми. В ЕР отметили, что семьи ждут домой своих «героических пап».

Чрезвычайные папы: Спасатели МЧС в преддверии Дня отца запустили трогательный челлендж
Чрезвычайные папы: Спасатели МЧС в преддверии Дня отца запустили трогательный челлендж

Напомним, День отца в России в 2024 году отмечается в воскресенье, 20 октября. Life.ru писал, что в РФ предложили в этот праздник предоставить военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств дополнительный выходной. По словам автора инициативы, защитники страны смогут провести больше времени с родными.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Единая Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Другие новости
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров