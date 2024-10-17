Чрезвычайные папы: Спасатели МЧС в преддверии Дня отца запустили трогательный челлендж
Спасатели МЧС запустили челлендж в преддверии Дня отца запустили
В преддверии Дня отца, который в России отмечается в третье воскресенье октября, сотрудники МЧС запустили трогательный челлендж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели МЧС в преддверии Дня отца запустили трогательный челлендж. Видео © Telegram / МЧС России
В рамках акции спасатели из разных уголков страны показали заставки своих телефонов с фотографиями их детей — от малышей до подростков. Эстафету центральное ведомство передало коллегам из Карачаево-Черкесской Республики.
День отца, напомним, в этом году отмечается в воскресенье, 20 октября.
А ранее сообщалось, что в России предложили предоставить многодетным отцам-одиночкам право досрочного выхода на пенсию. Согласно инициативе, мужчины, воспитывающие в одиночку троих и более детей, смогут уйти на пенсию раньше, в зависимости от количества детей и других условий. Для реализации этой инициативы предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях».