Чрезвычайные папы: Спасатели МЧС в преддверии Дня отца запустили трогательный челлендж

В преддверии Дня отца, который в России отмечается в третье воскресенье октября, сотрудники МЧС запустили трогательный челлендж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели МЧС в преддверии Дня отца запустили трогательный челлендж. Видео © Telegram / МЧС России

В рамках акции спасатели из разных уголков страны показали заставки своих телефонов с фотографиями их детей — от малышей до подростков. Эстафету центральное ведомство передало коллегам из Карачаево-Черкесской Республики.

День отца, напомним, в этом году отмечается в воскресенье, 20 октября.