Всегда рядом: В МЧС запустили трогательный челлендж в честь Дня отца
Сотрудники МЧС приняли участие в челлендже в честь Дня отца
Сотрудники МЧС показали своих близких. Обложка © Telegram / МЧС по Краснодарскому краю
Сотрудники МЧС России присоединились к приуроченному ко Дню отца челленджу. В честь праздника работники ведомства по всей стране делятся картинками, которые стоят у них на заставке телефона.
Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю в честь дня отца показывают, какие обои стоят у них на телефонах. Видео © Telegram / МЧС по Краснодарскому краю
«Присоединяемся к челленджу МЧС России. Сотрудники ведомства со всех уголков страны показывают, кто стоит у них на заставке телефона. Принимаем эстафету от коллег из Алтайского края. Быть отцом — очень почётная и ответственная миссия. Он самый преданный друг и советчик. Это человек, который никогда не предаст, не подведёт, не обманет. Он поддержит и защитит. Он всегда рядом», — написали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее поздравительный ролик в честь Дня отца опубликовало Минобороны РФ. В съёмках приняли участие российские военнослужащие, которые рассказали о том, что значит отец в жизни каждого человека и как он влияет на воспитание ребёнка.