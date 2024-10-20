Всегда рядом: В МЧС запустили трогательный челлендж в честь Дня отца

«Присоединяемся к челленджу МЧС России. Сотрудники ведомства со всех уголков страны показывают, кто стоит у них на заставке телефона. Принимаем эстафету от коллег из Алтайского края. Быть отцом — очень почётная и ответственная миссия. Он самый преданный друг и советчик. Это человек, который никогда не предаст, не подведёт, не обманет. Он поддержит и защитит. Он всегда рядом», — написали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.