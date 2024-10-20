В Луганске активисты высадили «Отцовскую аллею» в честь Дня отца

В ЛНР постарались с размахом и разнообразно отметить День отца, который ежегодно празднуется в третье воскресенье октября. Активисты привлекли мужчин вместе с детьми, чтобы ещё раз напомнить о важной роли папы в воспитании ребёнка.

День отца в ЛНР. Видео © Предоставлено Life.ru

В Луганске, в одном из городских скверов, появилась «Отцовская аллея». Общественники из партии «Единая Россия» высадили катальпы. Эти деревья славятся тем, что живут до 100 лет и не меняют свой окрас даже поздней осенью. В акции приняли участие как минимум три поколения луганчан.

Один из участников мероприятия, депутат Луганского городского совета Александр Фогель, пришёл на акцию с сыном и отцом. Он отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей в обществе и налаживанию связей между поколениями.

«Сегодня мой ребёнок имеет доступ к самой разной информации в Интернете, и моя роль как отца — помочь сыну разобраться, где полезная, а где вредоносная информация, наставить его на правильный жизненный путь», — поделился он собственным опытом воспитания.

Председатель регионального отделения ВОД «Отцы России» Александр Бурлаков заметил, что обычно все помнят про День матери, а вот праздник отцов остаётся в тени. Однако, по его словам, следует срочно менять такое отношение к папам, присутствие которых в жизни ребёнка не менее важно.

«Для меня всегда герой — самый лучший папа мой» — под таким девизом отпраздновали День отца в Северодонецке. В школах и детсадах состоялись концерты и спортивно-развлекательные мероприятия, на которых дети и их папы вместе участвовали в конкурсах и весёлых эстафетах. Также в городе прошла встреча инициативной группы активных отцов. Они решили создать организацию, которая будет объединять неравнодушных мужчин для помощи уязвимым категориям населения. Среди инициаторов — как многодетные мужчины, имеющие большой опыт отцовства, так и молодые папы.

Участники решили, что основными целями работы Объединения отцов Северодонецка станут повышение значимости семейных и духовно-нравственных ценностей; содействие реализации государственной и семейно-демографической и социальной политики; воспитание мальчиков и юношей как будущих мужчин, способных нести ответственность за семью и страну. Кроме того, праздничные концерты прошли во многих школах в ЛНР, ребята устроили своим отцам трогательные выступления и поздравления, напомнив, кто главный герой в жизни ребёнка.