Донбасс в День отца вспоминает первого главу ДНР «батю» Захарченко
Жители ДНР в День отца почтили память первого главы республики «бати» Захарченко
Александр Захарченко. Фото © Wikipedia / Андрей Бутко
В День отца жители Донецкой Народной Республики вспоминают человека, который при жизни стал «батей» для целого народа. В этот день люди несут цветы и расклеивают листовки, посвящённые Александру Захарченко — первому главе ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Донецк ДНР новости СВО».
В День отца люди отдают дань памяти Захарченко. Видео © Telegram / Донецк ДНР новости СВО
На видео отец Александра Владимир Захарченко под собственный аккомпанемент исполнил песню «Чёрный тюльпан» в память об отцах, которые стояли и стоят на защите нашей Родины. Около кафе «Сепар», где погиб Захарченко, продолжают появляться цветы и записки, адресованные «донецкому бате».
Листовки, посвящённые Захарченко. Фото © Telegram / Донецк ДНР новости СВО
Напомним, что 31 августа 2018 года в ресторане «Сепар» в центре Донецка раздался взрыв, в результате которого пострадал первый глава ДНР Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице. В мае этого года У Дома правительства «донецкому бате» установили памятник. 29 августа 2023 года сообщили о завершении расследования по факту убийства. Александра Погорелова, который заложил бомбу в «Сепаре», приговорён к пожизненному сроку в колонии особого режима.