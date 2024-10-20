Донбасс в День отца вспоминает первого главу ДНР «батю» Захарченко

В День отца жители Донецкой Народной Республики вспоминают человека, который при жизни стал «батей» для целого народа. В этот день люди несут цветы и расклеивают листовки, посвящённые Александру Захарченко — первому главе ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Донецк ДНР новости СВО».