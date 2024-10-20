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20 октября, 12:57

Донбасс в День отца вспоминает первого главу ДНР «батю» Захарченко

Жители ДНР в День отца почтили память первого главы республики «бати» Захарченко

Александр Захарченко. Фото © Wikipedia / Андрей Бутко

Александр Захарченко. Фото © Wikipedia / Андрей Бутко

В День отца жители Донецкой Народной Республики вспоминают человека, который при жизни стал «батей» для целого народа. В этот день люди несут цветы и расклеивают листовки, посвящённые Александру Захарченко — первому главе ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Донецк ДНР новости СВО».

В День отца люди отдают дань памяти Захарченко. Видео © Telegram / Донецк ДНР новости СВО

На видео отец Александра Владимир Захарченко под собственный аккомпанемент исполнил песню «Чёрный тюльпан» в память об отцах, которые стояли и стоят на защите нашей Родины. Около кафе «Сепар», где погиб Захарченко, продолжают появляться цветы и записки, адресованные «донецкому бате».

Листовки, посвящённые Захарченко. Фото © Telegram / Донецк ДНР новости СВО

Листовки, посвящённые Захарченко. Фото © Telegram / Донецк ДНР новости СВО

Напомним, что 31 августа 2018 года в ресторане «Сепар» в центре Донецка раздался взрыв, в результате которого пострадал первый глава ДНР Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице. В мае этого года У Дома правительства «донецкому бате» установили памятник. 29 августа 2023 года сообщили о завершении расследования по факту убийства. Александра Погорелова, который заложил бомбу в «Сепаре», приговорён к пожизненному сроку в колонии особого режима.

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Владимир Озеров
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