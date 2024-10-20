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20 октября, 18:25

Люблю, скоро вернусь: Бойцы СВО в честь Дня отца записали трогательные наставления своим детям

Российские бойцы в День отца позвонили родным из зоны СВО

Российские бойцы в зоне СВО в честь Дня отца записали наставления своим детям, которые сейчас ждут дома их скорейшего возвращения. Ролик, от которого щипет в глазах, публикует SHOT.

Десантники 104-й дивизии передали послания родным в День отца. Видео © SHOT

«Сынок, ты сейчас за старшего. Береги маму, помогай ей. Будь настоящим мужчиной и защищай родных и близких», — такую важную миссию доверил сыну боец.

Трогательными кадрами с телеграм-каналом поделились в «Народном фронте». Обращения записали военнослужащие 104-й десантно-штурмовой дивизии. Детям они пожелали уважать старших, хорошо учиться, заниматься спортом, быть послушными и многое другое. Бойцы верят, что скоро смогут вернуться домой и снова воочию наблюдать, как растут их дети.

У российских детей появился ещё один повод гордиться отцами, заявил политолог
У российских детей появился ещё один повод гордиться отцами, заявил политолог

Ранее ролик в честь Дня отца опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Видео российские военнослужащие с передовых линий зоны СВО поделились своими мыслями насчёт отцовской фигуры в жизни человека, а также о роли папы в воспитании ребёнка.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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