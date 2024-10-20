У российских детей появился ещё один повод гордиться отцами, заявил политолог

Современные российские дети имеют полное право гордиться своими отцами, ведь те защищают Родину на передовой, подвергая опасности собственные жизни. Об этом рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв на фоне празднующегося в стране 20 октября Дня отца.

«К сожалению, в России было много неполных семей. Такова наша история — войны и прочие кризисы прошлых столетий сделали своё дело. И в этом смысле значение наличия отца сложно переоценить», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По мнению политолога, семейные ценности детям прививают именно в полных семьях. Достойные люди вырастают и в неполных семьях, но в этом случае процесс воспитания даётся намного труднее, чем если бы ребёнка растили оба родителя. И это одна из главных причин повышения роли отца в укреплении семейных ценностей и взращивании будущих поколений, указал он.

Журавлёв подчеркнул, что сегодня, когда Россия ведёт специальную военную операцию на Украине, у детей возникла ещё одна причина гордиться своими папами, которые защищают Родину, рискуя жизнью. Так, семья становится ещё одним оплотом победы российского народа, заключил политолог.