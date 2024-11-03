В России планируют разыгрывать квартиры и автомобили среди новорождённых

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил интересный способ стимулирования рождаемости в РФ — запуск всероссийской лотереи для новорождённых. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Чернышова, к нему нередко обращаются граждане с вопросами о поддержке семей и создании стимулов для увеличения числа детей в стране. Он предложил, чтобы каждый месяц разыгрывались призы, включая 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

Инициатива предполагает автоматическое участие в лотерее для новорождённых на основе данных из ЗАГСа. Победители будут торжественно объявлены, а их родители получат соответствующие награды. Чернышов отметил, что подобные инициативы уже успешно реализовывались на уровне отдельных регионов, таких как Ленинградская область и Хабаровск.