В России планируют разыгрывать квартиры и автомобили среди новорождённых
Депутат Чернышов предложил проводить ежемесячную лотерею для новорождённых
Родители гуляют с новорождённым ребёнком. Обложка © freepik / prostooleh
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил интересный способ стимулирования рождаемости в РФ — запуск всероссийской лотереи для новорождённых. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Чернышова, к нему нередко обращаются граждане с вопросами о поддержке семей и создании стимулов для увеличения числа детей в стране. Он предложил, чтобы каждый месяц разыгрывались призы, включая 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.
Инициатива предполагает автоматическое участие в лотерее для новорождённых на основе данных из ЗАГСа. Победители будут торжественно объявлены, а их родители получат соответствующие награды. Чернышов отметил, что подобные инициативы уже успешно реализовывались на уровне отдельных регионов, таких как Ленинградская область и Хабаровск.
Ранее Life.ru писал, что в России может появиться больше удалëнной работы для женщин. С инициативой увеличения количества дистанционных вакансий для представителей прекрасного пола выступили общественники — по их мнению, это может повысить рождаемость в стране.