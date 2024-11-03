«Одним всё, другим ничего»: В ГД усомнились в справедливости лотерей среди новорождённых

Не все регионы России смогут участвовать в лотерее по розыгрышу квартир среди новорождённых, отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя предложение своего коллеги Бориса Чернышова. При этом парламентарий назвал неплохой саму идею дарить что-либо новоиспечённым родителям.

«Ещё вопрос в самой реализации — как будет осуществляться идея раздачи квартир? В привязке к региону? А есть ли у каждого региона возможность просто так в срочном порядке без очереди выдавать квартиры?» — задался вопросом собеседник «Газеты.ru».

Народный избранник напомнил, что стоимость недвижимости отличается в зависимости от региона, поэтому идея разыгрывать квартиры несправедлива и, более того, может сделать из детей «лотерейные билеты». Тем не менее, депутат согласен, что семьи малышей должны получать поддержку.

«Думаю, справедливо было бы продумать и развить уже работающие идеи поддержки семей» — подчеркнул Аксененко.