Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян выступают против налога на бездетность
ВЦИОМ: 67% россиян отрицательно относятся к введению налога на бездетность
Идею о том, чтобы ввести налог на бездетность, в России совсем не оценили. Более половины россиян отнеслись к такому нововведению отрицательно, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как выяснили аналитики, идею возвращения налога жители нашей страны восприняли без особого энтузиазма. Более того, противников этой фискальной меры насчитывается почти втрое больше, чем сторонников — 67%. При этом положительно о введении высказался лишь каждый четвёртый опрошенный — это 24%.
По данным исследования, в целом население в курсе о введение налога, хорошо знают и мониторят эту тему 29% респондентов. Кстати, как считают 66% опрошенных, нововведение никак не повлияет на демографическую обстановку в России. Не согласны с ними 26%, а ещё 18% думают, что эффект будет незначительным.
«Весьма неожиданно, что положительный эффект от рассматриваемой инициативы чаще видят его противники — молодежь, нежели сторонники — старшее поколение. Зумеры наряду с младшими миллениалами чаще допускают повышение рождаемости на фоне возвращения налога (33-36%), у представителей поколения застоя и оттепели оснований для оптимизма меньше (20-25%)», — говорится на сайте ВЦИОМ.
Кроме того, россияне оказались разного мнения по поводу того, кто же должен оплачивать налог: 8% высказались за мужчин, 7% — за семейные пары, а 6% призвали отдать свои денежки все семейные пары. При этом 5% уверены, что мера обязательно должна коснуться тех, кто поддерживает идеологию чайлдфри. В то же время 42% опрошенных высказались за то, что этот налог платить вообще никому не нужно.
Опрос проводился среди совершеннолетних россиян 18 октября, в нём приняли участи 1,6 тысячи граждан. Отметим, что предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, с соответствующим предложением недавно выступили в Госдуме. Депутат Андрей Гурулёв призвал вернуть в России вернуть налог, как это было в Советском Союзе. Вот только совсем не многие поддержали его инициативу — идея была встречена довольно холодно нее только россиянами, но и его коллегами. Так, например, Виталий Милонов назвал налог на бездетность худшей мотивацией для создания семьи, а детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сравнила его с ударом хлыстом.
Shutterstock / FOTODOM / Goksi