Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян выступают против налога на бездетность

Идею о том, чтобы ввести налог на бездетность, в России совсем не оценили. Более половины россиян отнеслись к такому нововведению отрицательно, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснили аналитики, идею возвращения налога жители нашей страны восприняли без особого энтузиазма. Более того, противников этой фискальной меры насчитывается почти втрое больше, чем сторонников — 67%. При этом положительно о введении высказался лишь каждый четвёртый опрошенный — это 24%.

По данным исследования, в целом население в курсе о введение налога, хорошо знают и мониторят эту тему 29% респондентов. Кстати, как считают 66% опрошенных, нововведение никак не повлияет на демографическую обстановку в России. Не согласны с ними 26%, а ещё 18% думают, что эффект будет незначительным.

«Весьма неожиданно, что положительный эффект от рассматриваемой инициативы чаще видят его противники — молодежь, нежели сторонники — старшее поколение. Зумеры наряду с младшими миллениалами чаще допускают повышение рождаемости на фоне возвращения налога (33-36%), у представителей поколения застоя и оттепели оснований для оптимизма меньше (20-25%)», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, россияне оказались разного мнения по поводу того, кто же должен оплачивать налог: 8% высказались за мужчин, 7% — за семейные пары, а 6% призвали отдать свои денежки все семейные пары. При этом 5% уверены, что мера обязательно должна коснуться тех, кто поддерживает идеологию чайлдфри. В то же время 42% опрошенных высказались за то, что этот налог платить вообще никому не нужно.