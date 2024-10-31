«Чушь несёте»: Милонов грубо проехался по коллегам из ГД, выступающим за налог на бездетность
Депутат Милонов назвал налог на бездетность худшей мотивацией для создания семьи
Люди, выступающие за введение налога на бездетность, «благими намерениями хотят выстлать дорогу в ад». Таким мнением поделился замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов в интервью «Москве 24».
Депутат призвал авторов подобных инициатив вспомнить времена, когда у них самих не было детей. Он выразил уверенность, что введение налога на бездетность стало бы для них худшим побуждением рожать, как и для нынешних бездетных россиян.
«Когда какой-нибудь человек говорит: «Вы обязаны иметь детей, мы введем налог на бездетность или ещё что-то», — это вы чушь несёте, хочется сказать. Дорогой человек, не надо, пожалуйста, так говорить», — высказался парламентарий, добавив, что молодых людей надо мотивировать через поддержку государства, а также любовь и пропаганду общих ценностей жизни.
Ранее Life.ru писал, что предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва о введении в РФ налога на бездетность, похожего на тот, что был в СССР, было встречено прохладно не только коллегами, но также и обыкновенными россиянами. Парламентарий полагает, что полученные со сбора средства можно будет передавать в качестве поддержки для детских домов и сирот, а сам закон поможет в улучшении демографии. Люди оказались от этой идем просто в бешенстве. Некоторые посоветовали сторонникам данного предложения посетить глубинку РФ, где штраф будет равен заработной плате, а в некоторых случаях окажется даже больше. Самые ироничные комментаторы провели аналогию с мультфильмом «Чиполлино». А другие предложили вместо наказания бездетных ещё больше поощрять многодетных. Кроме того, непонятно, например, что делать с людьми, которые не могут завести детей, но очень хотят, лечатся, пытаются.