«Чушь несёте»: Милонов грубо проехался по коллегам из ГД, выступающим за налог на бездетность

«Когда какой-нибудь человек говорит: «Вы обязаны иметь детей, мы введем налог на бездетность или ещё что-то», — это вы чушь несёте, хочется сказать. Дорогой человек, не надо, пожалуйста, так говорить», — высказался парламентарий, добавив, что молодых людей надо мотивировать через поддержку государства, а также любовь и пропаганду общих ценностей жизни.

Ранее Life.ru писал, что предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва о введении в РФ налога на бездетность, похожего на тот, что был в СССР, было встречено прохладно не только коллегами, но также и обыкновенными россиянами. Парламентарий полагает, что полученные со сбора средства можно будет передавать в качестве поддержки для детских домов и сирот, а сам закон поможет в улучшении демографии. Люди оказались от этой идем просто в бешенстве. Некоторые посоветовали сторонникам данного предложения посетить глубинку РФ, где штраф будет равен заработной плате, а в некоторых случаях окажется даже больше. Самые ироничные комментаторы провели аналогию с мультфильмом «Чиполлино». А другие предложили вместо наказания бездетных ещё больше поощрять многодетных. Кроме того, непонятно, например, что делать с людьми, которые не могут завести детей, но очень хотят, лечатся, пытаются.