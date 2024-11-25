Роды женщины на станции «Горьковская» в петербургском метро попали на видео

Роды пассажирки петербургского метро на станции «Горьковская» в День матери попали на камеру. Женщина постелила вещи на гранитный пол, после чего к ней быстро подбежали медики и сотрудники станции. Об этом сообщает Mash на Мойке. В итоге ребёнок родился прямо на платформе, после чего мать с малышом отвезли в больницу.