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25 ноября, 15:12

Роды женщины на станции «Горьковская» в петербургском метро попали на видео

Роды пассажирки петербургского метро на станции «Горьковская» в День матери попали на камеру. Женщина постелила вещи на гранитный пол, после чего к ней быстро подбежали медики и сотрудники станции. Об этом сообщает Mash на Мойке. В итоге ребёнок родился прямо на платформе, после чего мать с малышом отвезли в больницу.

Женщина родила в метро в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Раненная в теракте в «Крокусе» женщина родила здоровую девочку
Раненная в теракте в «Крокусе» женщина родила здоровую девочку

Накануне Life.ru сообщал, что в День матери беременная женщина родила сына на станции метро «Горьковская» в Петербурге. Рожать она начала в вагоне, потом вышла на платформу, чтобы попросить о помощи. Ребёнок появился на свет до прибытия медиков при поддержке сотрудников станции.

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Telegram / Mash на Мойке

Александра Мышляева
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