Дяденька, купите бургер! В РФ предложили запретить продажу фастфуда детям до 18

В России могут запретить продажу фастфуда детям до 18 лет. Соответствующее предложение направил в Госдуму, Совфед и Минздрав директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.

Орлов напомнил о вреде бургеров, картошки фри и прочей жирной еды на вынос. Пристрастие к такой пище приводит к набору лишнего веса, который повышает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. И если взрослые люди знают о негативном влиянии фастфуда на здоровье и пытаются ограничивать себя в такой еде, то дети могут есть её без меры.

«Пища быстрого приготовления насыщена сахаром, солью, жирами, трансжирами, канцерогенами и так далее. А пищевые привычки, которые зарождаются в детстве, впоследствии сохраняются зачастую на всю жизнь. <…> В результате человек входит в свою взрослую жизнь с лишним весом, физическими заболеваниями и попадает в зону риска», — высказался собеседник 360.ru.