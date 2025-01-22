Врач рассказала о пользе пива и вина

В малых дозах пиво и вино могут играть роль пребиотиков, которые оказывают благотворное влияние на кишечник. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Александра Ковалёва.

Она уточнила, что пребиотическим эффектом обладает большое количество компонентов, содержащихся в растительных продуктах. К наиболее изученным относятся инулин, лактулоза, олигосахариды и полифенолы.

«Полифенолы содержатся во всех овощах и фруктах, во многих злаковых культурах. В большом количестве они представлены в красном винограде, солоде и хмеле. Поэтому пиво и вино являются пребиотиками», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

Помимо фенольных соединений в хмеле и солоде содержатся бета-глюкан и арабинозоолигосахариды. Но важно помнить, что положительный пребиотический эффект пива и вина может убить этанол, который есть в любых алкогольных напитках. Он в свою очередь плохо влияет на организм и может даже вызвать рак. Поэтому, чтобы сохранить пользу, лучше выбирать безалкогольные напитки с хмелем и солодом.