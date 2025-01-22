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22 января, 13:27

Врач рассказала о пользе пива и вина

Врач Ковалёва: Пиво и вино содержат пребиотики, полезные для кишечника

В малых дозах пиво и вино могут играть роль пребиотиков, которые оказывают благотворное влияние на кишечник. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Александра Ковалёва.

Она уточнила, что пребиотическим эффектом обладает большое количество компонентов, содержащихся в растительных продуктах. К наиболее изученным относятся инулин, лактулоза, олигосахариды и полифенолы.

«Полифенолы содержатся во всех овощах и фруктах, во многих злаковых культурах. В большом количестве они представлены в красном винограде, солоде и хмеле. Поэтому пиво и вино являются пребиотиками», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

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Помимо фенольных соединений в хмеле и солоде содержатся бета-глюкан и арабинозоолигосахариды. Но важно помнить, что положительный пребиотический эффект пива и вина может убить этанол, который есть в любых алкогольных напитках. Он в свою очередь плохо влияет на организм и может даже вызвать рак. Поэтому, чтобы сохранить пользу, лучше выбирать безалкогольные напитки с хмелем и солодом.

Ранее россиянам рассказали, есть ли безопасные дозы алкоголя. Популярное в народе мнение, что бокал вина не только не вреден, но даже полезен, оказалось ошибочным. Доктора утверждают, что даже 10 г спирта в стакане могут привести к таким страшным заболеваниям, как рак, инфаркт и инсульт. Кроме того, даже маленькие дозы алкоголя оказывают пагубное влияние на мозг, нарушая память и внимание. Спиртное меняет гормональный фон и повышает риски образования тромбов.

Обложка ©

freepik/master1305

Алёна Зиновьева
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