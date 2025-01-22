Нарколог оценил популярный миф про «беспохмельный» алкоголь

Врач-нарколог Константин Филатов призвал не верить производителям алкоголя, которые уверяют, что от их напитков не бывает похмелья. Медик подчеркнул, что в любом алкоголе есть этанол. Попадая в организм, это вещество вызывает отравление, которое сопровождается теми самыми неприятными симптомами — обезвоживанием, головными болями, тошнотой, рвотой и прочим.

«Это всего лишь миф, который подпитывается недобросовестными производителями и продавцами алкоголя. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который и вызывает похмелье. При этом различные виды алкоголя могут вызвать разную концентрацию этанола, но он присутствует в любом из алкогольных напитков», — заявил нарколог в беседе с RuNews24.ru .

Вместо того, чтобы верить в сказки про «беспохмельный» алкоголь, доктор призвал обратить внимание на ряд других факторов, которые действительно влияют на самочувствие. В частности, он напомнил, что чем больше алкоголя человек выпил, тем сильнее будет похмелье. Кроме того, следует отдавать предпочтение низкоградусным напиткам, так как в них меньше этанола, а значит и отравление не будет ощущаться так болезненно. Также не стоит смешивать напитки и вовремя лечь спать, чтобы дать организму восстановиться после веселья.